Депутат от Порошенко и украинские раскольники причастны к поставкам продовольствия и оружия для российской армии в Сирии?

Ну что друзья, хотите обалденных историй? Получите. Как вам такая история, что раскольники из «Духовного фронта Украины» могут быть связаны с незаконными поставками продовольствия и вооружения для российской армии в Сирии, и в этом могут быть замешаны украинские дипломаты?

Сегодня после обеда мне дали ссылку на раскольническую помойку Духовный фронт Украины, где, как обычно, все гибридное и таинственное. Вот и теперь они опубликовали статью о гибридной атаке на Кипрскую Церковь. Причем половина большой статьи посвящена моей персоне — дескать я гражданин Украины, но на самом деле — русский националист, якобы на Кипре руковожу целой сетью всяких деятелей, крупные олигархи у меня в кармане и я у них дома бываю, почти как у себя. И вообще я доверенное лицо у этих олигахов, которые меня и поддерживают! Вот так, завидуйте!

Но, конечно же ж, все это связано с русскими дипломатами (а как без этого?) — везде русские спецслужбы и т.д. Конечно, никаких фактов — просто поток сознания. Все это под маркировкой «по нашим данным»... Я знатно посмеялся ведь все это бред сивой кобылы.

Но, когда я попытался копнуть что происходит, то вообще обалдел ведь речь идет о том, что раскольники из «Духовного фронта Украины» могут быть прямо связаны с незаконным вывозом из Украины продовольствия для российской армии в Сирии, и даже с попыткой незаконно ввезти в Украину и продать зенитные комплексы С-125! И это не шутки.

Я сначала обратил внимание что статью опубликовали не они — ее опубликовал Cyprus Daily News. Причем Духовный фронт опубликовал эту запись чуть ли не сразу — уже через полтора часа они сделали перевод на украинский язык и опубликовали. То есть о публикации знали почти сразу после того как Cyprus Daily News это разместил это у себя, что тут же навело на мысли о некоем сговоре с раскольниками. И тут я вспомнил, что это та самая помойка, которая все время пишет о русских агентах, никогда не приводит фактов и уже пыталась плевать в меня, когда я делал расследование о деятельности раскольников РПЦЗ(А) на оккупированной части Кипра, и наглядно показал, что приход этого раскола не имеет никакого отношения к РПЦ.

Тогда этот ресурс Cyprus Daily News написал, что да, выглядит убедительно, но попросил это расследование провести человек, который может быть связан по версии автора с российским посольством, а значит все это, несмотря на изложенные факты, весьма подозрительно И, о чудо, эту же статью я вижу на помойке Духовный фронт Украины.

А вот тут начинается самое интересное. Речь идет об человеке, который ведет эту пропагандистскую помойку — господине Борисе Демаше.

Дело в том, что Демаш — фигура очень скандальная, связанная с еврейской общиной Хаббад на Кипре и его имя упоминалось ранее в деле о шпионаже.

В начале этого года все кипрские СМИ и даже в разных других странах писали о том, что по Кипру ездил специализированный микроавтобус, который за определенную плату прослушивал чужие телефоны. По сути занимался шпионажем.

Полиция этот фургон, который, кстати, был незаконно ввезен на остров конфисковала, но оказалось, что господин Демаш тесно связан с господином Авни, который проходил как главный подозреваемый по делу о шпионском фургоне. Запись о подвигах Демаша вышла далеко за пределы Кипра.

При этом в Фейсбуке, как указывают разные блогеры, он представлен под двумя аккаунтами David Goldman и Ron Ben Gvir. На обоих аккаунтах мы не найдем ничего о Кипре или о Православии — там демонстрация любви к Израилю и военщина.

Возникает вопрос: а какое вообще дело религиозному еврею к Православию? Ответ очевиден: никакого. Если его не попросят об этом или ему не будет это выгодно. И речь идет о том, что он, судя по разным материалам, выступает именно как наемник. А вот у раскольников, которые синхронно подают его записи интерес очень даже есть. И, оказывается, что их связывает не только тема Православия, но вполне вероятно и торговля вооружением для российской армии в Сирии.

А теперь, как говорится, поподробней.

Сегодня, когда я прочитал этот бред в свой адрес я не понял даже сразу что это за Демаш и вбил в Фейсбук имя «Борис Демаш». И, о чудо... почти сразу Фейсбук подсветил запись журналиста на Кипре Андрея Шипилова, который заявил, что его семью взято под охрану полицией Кипра из-за ситуации с Демашем, а суд рассматривает дело, связанное с Демашем, где фигурируют письма признанные судом как достоверные, и в этих письмах Демаш сообщает о поставках для российской армии. При этом Шипилов говорит, что в связи с его расследованием ему поступали угрозы из России, но при этом всем у него есть веские причины чтобы считать, что украинские дипломаты участвуют в этой схеме поставок и зарабатывают на этом деньги.



При этом Шипилов приводит два документа, о которых он упоминает в записи, и которые признаны судом Кипра как достоверные, где фигурирует фамилия Демаша и обсуждается поставка продовольствия для российской армии в Сирии. Примечательно, что документы закрашены не очень качественно и по них можно понять, что Демаш ведет общение с ООО «Сквирский комбинат хлебопродуктов», а в письме отправителя можно также просмотреть skviryanka.com.ua в окончании адреса отправителя.

Из официальных данных следует, что с 2009 года генеральным директором данного предприятия является Виктор Дорошенко. Как указывают все те же данные «с 2015 г. — член исполнительного комитета Сквирского городского Совета VIІ созыва, баллотировался от Партии «Блок Петра Порошенко „Солидарность“».

Получается, что депутат от партии Петра Порошенко продавал продукцию для вооруженных сил РФ в Сирии.

Я не знаком с Шипиловым и посмотрел у него историю этого скандала. Оказалось, что шельмовать Шипилова Демаш начал еще весной этого года — аккурат тогда, когда он переписывался с украинскими чиновниками, пытаясь организовать поставки в Сирию. Шипилов указал в записи на Фейсбуке, что на него производится некая скоординированная информационная атака.

Вот что пишет Шипилов: «В последние месяцы по многим оппозиционным группам на Фейсбуке активно распространяется странная информация с шельмованием моего имени. Я бы даже сказал — клевета. Кое-какие эти обсуждения мне удалось отловить. Дальше есть пара скриншотов. Я не обращал на это особого внимания, полагая, что это обычные издержки журналистики, но сегодня с утра по кипрским фейсбучным группам началась спланированная и организованная кампания по дискредитации не только моего имени, но и членов моей семьи. Что вынуждает меня высказаться».

Вот, что он пишет о Демаше:

«Борис Демаш сейчас представляется всем как „журналист“ и „главный редактор издания Cyprus Daily“. А полгода назад он представлялся, как владелец фирмы по оптовой торговле Боржоми. А до того — как „израильский спецназовец“. „Издание Cyprus Daily“, главным редактором которого Борис себя назначил — это, по сути, обычный блог на вордпрессе, перепечатывающий чужие новости, таких сейчас миллионы. Но при этом на сайте изредка публикуются и „собственные сенсационные расследования“. О них мы поговорим чуть позже. Итак. „Журналист“ Борис Демаш. Если вы поставите себе задачу найти хотя бы одну статью, написанную этим „журналистом“, у вас не выйдет. Таких статей в природе не существует.

Это не удивительно. Возраст у Бориса уже за пятьдесят, и никогда за всю свою жизнь он не был ни „журналистом“, ни издателем, ни написал ни одного текста, и вообще, не имел никакого отношения к прессе. Он был торговцем минеральной водой. И вдруг несколько месяцев назад в одночасье сделался и „журналистом“ и „владельцем СМИ“ и „главным редактором“.

У Бориса в фейсбуке есть два аккаунта, один на имя David Goldman, а другой на имя Ron Ben Gvir. Если посмотреть историю этих аккаунтов, то опять-таки, там мы увидим ровно ту же самую картину.

Когда у нас с ним были еще нормальные отношения, он мне рассказывал, что против него и в России и в Израиле возбуждены угловные дела. Правда это или нет, я не знаю, но, как говорится, за язык я его не тянул».

А потом указывает, что ранее он занимался торговлей крупами (!!!) (что объясняет в какой- то мере ту же тематику при попытке организовать поставки из Украины в Сирию), и был членом партии на Кирпе, которую сейчас сам же называет пропутинской.

«Уехав из России, на Кипр, Борис открыл бизнес, по поставке на Кипр „привычных российских“ продуктов: гречки, пшенки, боржоми... Но, как и подавляющее большинство „бывших российских бизнесменов“, не привычных к реалиям свободного рынка и честной конкуренции — довольно быстро разорился.

Именно в тот момент он и появился в рядах той самой кипрской „пропутинской“ партии ЕОП, которую он сейчас громит в его „расследованиях“.

Да-да, наш яростный антипутинец Борис Демаш, еще совсем недавно был весьма заметной фигурой в этой „пропутинской“ партии. Чтобы не быть голословным, вот фотографии заседания политсовета партии ЕОП из их блога. На снимке, председатель партии Йоргос Кутурис, основной финансовый спонсор партии Иван Михневич и наш знакомец, Борис Демаш (справа). Двух других я не знаю».

«Как потом выяснилось, Борис не только „выведывал“, но делился „выведанной“ партийной информацией со сторонними выгодоприобретателями. А уж корыстно или бескорыстно, про то не ведаю. Бориса „вычислили“ и избавились от него. Причем сделали, это, очевидно, в очень обидной для него форме. С этого момента Борис возненавидел ЕОП и ее неформального лидера Алексея Волобоева. И именно с этого момента Борис стал „журналистом“ и открыл своё „издание“».

И это вполне объясняет почему Демаш пытался поливать меня грязью еще в прошлом году — ведь расследование по ситуации на оккупированной части Кипра меня просил сделать именно Волобоев, с которым оказывается у Демаша была личная вражда.

А далее Шипилов указывает вообще интересные вещи:

«Хотя нет, этому предшествовали еще кое-какие события. В июле 2019 года (тогда у нас еще были нормальные отношения) Борис появился у меня и сказал, что у него есть контакты с Михаилом Ходорковским, что Ходорковским заинтересовался ситуацией с русским влиянием на Кипре, и что Ходорковскому нужна детальная информация о том, что тут происходит. Я проверил, я убедился, что Борис действительно знаком с Ходорковским и я подготовил для МБХ пакет документов... Я связался с Ходорковским через общих знакомых и объяснил ситуацию. Как я понимаю, Борис в этот момент как раз находился у МБХ, и ему попросту указали на дверь. Я получил от Бориса угрожающую СМС-ку (она у меня сохранилась) и с этого момента я стал злейшим врагом. Не таким злейшим, как господин Волобоев, но сразу на ним».

И вот, спустя пол года Шипилов заявляет, что он накопал документы о том, что борец с путинским режимом организовывает поставки продовольствия из Украины в Сирию для вооруженных сил РФ. Ему поступают угрозы, он обращается в полицию, полиция расценивает эти угрозы как реальные и берет его и его семью под охрану, а кипрский суд заверяет, что переписка Демаша с представителем предприятия на Украине, которое возглавляет депутат партии Порошенко является достоверной.

Далее Шипилов пишет об оппозиционности Демаша:

«Я думаю, не надо объяснять, что никакого „оппозиционера“ в такую тонкую и сверхсекретную военную сферу деятельности ни за что бы не допустили. Даже просто стороннего „бизнесмена“ не допустили бы. Реальным владельцем такого бизнеса может быть только человек из высоких кремлевских сфер, с большими погонами. А уж в роли номинального владельца (в нашем случае — Бориса Демаша) мог быть только свой, многократно проверенный человек из „системы“, уже заслуживший глубокое доверие. И вот такой человек год назад внезапно появляется в оппозиционной тусовке в роли „оппозиционого журналиста“. Вы верите в такую трансформацию? Я думаю, ответ очевиден».

По сути Шипилов прямо указывает, что Демаш находится под контролем кураторов в Кремле, иначе бы его не допустили к таким проектам. А то, что он периодически и бездоказательно всех поливает грязью и обвиняет в пророссийскости, то это всего лишь прикрытие по принципу «вор кричит „держи вора“».

«Пожалуй, изначально планы внедрения в оппозиционную тусовку у московских руководителей Бориса Демаша были намного шире и амбициознее. И визит Бориса Демаша к Михаилу Ходорковскому, и поездка на Форум свободной России, которые я описал в статье, были частью этого плана. Планировалось видимо, используя украденные у меня документы, войти в доверие и внедриться на самом высоком уровне. А я, какая неожиданность, успел среагировать и обломать все эти грандиозные планы.

Но кое-что у них все же получилось. Сейчас по моим прикидкам, в цепочках, контролируемых Борисом Демашем, задействовано около полутора десятков весьма известных оппозиционных блогеров и видеоблогеров. Но далеко не все из них сидят на „финансировании“. Кто-то публикует нужные материалы просто с подачи друзей, которые „подкинули интересную темку“. Кого-то из сидящих на финансировании используют „втемную“, и они реально не понимают, что происходит.

Тем не менее, у меня есть очень веские основания считать, что по крайней мере три человека четко осознают, что отрабатывают кремлевские деньги, но утешают себя тем, что „я не делаю ничего плохого, а если меня попросят сделать что-то неприемлемое, то я откажусь“. Есть и те, кто понимает, что дело нечистое, но старательно делает вид (в том числе и перед сами собой), что все нормально».

А теперь я добавлю интересных вишенок на тортик.

Я не занимаюсь сугубо политическими вопросами — меня всегда интересуют вопросы связанные на стыке религии и политики. Я никогда не делаю из этого тайн и все свои материалы публикую в открытом доступе.

Так вот, что интересно: в комментариях к записи Шипилова журналист Сергей Бережной указал, что уже через три дня после его публикации СБУ заявила, что пресечена попытка ввоза в Украину зенитнок С-125, которые планировали перевозить через одну из европейских стран и размещали на базах во все той же Киевской области (!).

Шипилов объявил о ситуации 25 октября, а СБУ — 28-го. При этом Бережной указывает «Как выясняется, продовольствием не ограничиваются»



И, действительно, СБУ заявило о том, что некое предприятие незаконно ввозило запчасти для С-125: «для незаконной переправки продукции через государственную границу дельцы использовали реквизиты аффилированной компании с признаками фиктивности, зарегистрированной в одной из европейских стран... Эти зенитно-ракетные комплексы в украинскую армию не попали. Фигуранты складировали их на территории одной из логистических баз предприятия в Киевской области. По предварительной информации, часть незаконно ввезенного вооружения была реэкспортирована за границу».

Дивные совпадения, если не сказать больше. Ведь С-125, мягко говоря не надо быть гением, чтобы открыть Википедию и прочитать, что «основным эксплуататором С-125» является Россия. А потом открыть Гугл и набрать «С-125 Сирия» и увидеть, что еще в 2018 году Россия поставляла С-125 в Сирию, где Демаш активно торговал украинским продовольствием с военными.

И здесь просто грех не вспомнить, что именно при нашем любимом Порошенко велись махинации с поставкой запчастей для вооружения, которые покупали у России, а потом по завышенным ценам продавали в украинскую армию.

И остался последний штрих, который я упомянул ранее. А зачем религиозному еврею Демашу, который числится как один из руководителей синагоги Православие и его проблемы? С каких пор религиозные евреи выступают за Епифания Думенко и его церковную структуру? И повторюсь: очевидно, что это выгода.

А в чем же может быть выгода отношений Демаша и того же «Духовного фронта Украины»? И вот здесь очень интересный нюанс.

Дело в том, что этой пропагандистской помойкой Духовный фронт управляет не просто какой-то рядовой деятель или клирик из ПЦУ, а военный капеллан. Зовут его Александр Ефременко. Я обратился к источнику в ПЦУ и он мне сказал: «Он ранее работал в другом отделе, а тот отдел накрыло НАБУ. Отмывание денег. Тогда они жестко влипли. Управлял этим священник, который является заместителем капелланской службы ПЦУ Тарас Мельник».

И тут я сообразил что это за Мельник — я делал по этому деятелю журналистское расследование, где наглядно показал как он аферюжничал с миллионами гривен во время стройки. Почитать об этом детально можно здесь. А вот собственно этот «святой отец», под которым работал «благочестивый» Ефременко.



Думаю, что не нужно быть семи пядей во лбу чтобы понять, что как раз люди, которые воровали миллионы, работая при этом внутри вооруженных сил Украины представляют для таких как Демаш самый что ни на есть живой интерес. И ради сотрудничества с такими людьми еврей Демаш не только будет защищать ПЦУ, но если надо будет, то и персонально устроится адвокатом дьявола.

Но и этого мало. Оказывается Ефременко как раз после публикации Шипилова и СБУ недавно был в Турции, через которую, как известно, идут основные потоки в Сирию. Тем более, если это потоки на Украину. Вот этот милый человек 8 ноября слева делает фотосъемку во время рукоположения экзарха Контантинопольского Патриархата для Украины, которое прошло на Фанаре. Если не знать, что это клирик и капеллан, то и не скажешь, что этот человек в пиджачке и при галстуке имеет отношение к религии. Случайна ли поездка Ефременко в Турцию? Хороший вопрос.

Может случайна, а может он как раз и обговаривал с поставщиками деталей вооружения новые пути для торговли и пути поставок продовольствия для военных РФ в Сирии после того как Шипилов вскрыл пути по которым «защитник ПЦУ» религиозный еврей Демаш возил продовольствие в Сирию. Лично я очень сомневаюсь, что религиозные евреи просто так становятся ярыми защитниками ПЦУ. Ну, как бы это сказать: это на грани анекдота — человек верит, что Христос не является Богом, но при этом всячески оказывает содействие христианской структуре. Мягко говоря, странно. А в условиях того, что Демаш занимался контрабандой из Украины — это вполне как раз может быть реальным каналом взаимодействия, и вполне объясняет почему ПЦУ обрело в лице Демаша такого защитника веры.

Есть еще некоторые люди, которые, вероятно, связаны с этим делом, но я и так, пожалуй, не буду удивлен, если после этой публикации завтра меня случайно захочет сбить какой-то автомобиль. Поэтому я об этих людях сообщил нескольким людям и дал четкие свидетельства каким образом они могут быть связаны с этой схемой, попросив, что если со мной что-то случится чтобы эти данные были обнародованы.

По материалам Сont.ws