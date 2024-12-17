Американцы посоветовали пожилым людям спать побольше

Эксперты из университета Пенсильвании в США посоветовали пожилым людям спать побольше. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что у пожилых людей, которые спят по девять часов в сутки, реже развивается старческая слабость.

Ученые поясняют, что ослабление мышц и костей у пожилых людей может привести к ухудшению качества жизни, развитию заболеваний и даже преждевременному уходу из жизни.

Сказано также, что одним из факторов, способствующих этому, является нарушение сна.

Сообщается, что у пожилых людей часто возникают проблемы с продолжительностью и качеством сна, что, в свою очередь, может усугублять хрупкость, создавая опасный замкнутый круг: бессонница увеличивает риск слабости, а слабость мешает хорошему сну.

В ходе опыта специалисты оценили данные подопытных из Индии, собранные в рамках второй волны исследования Всемирной организации здравоохранения «Глобальное старение и здоровье взрослых».

В опросе всего приняли участие 6 512 людей в возрасте старше 50 лет из шести индийских штатов.

Американцы поделили добровольцев на три группы: крепкие, умеренно крепкие и слабые.

Уточняется, что при распределении по группам учитывались такие показатели, как сила сжатия кисти, скорость ходьбы, физическая активность, уровень усталости и вес.

Было в итоге установлено, что люди обоих полов, которые плохо отдыхали ночью, в три раза чаще страдали от старческой слабости.

Говорится, что продолжительность сна оказалась не столь однозначным фактором: мужчины, спящие девять и более часов в сутки, были менее подвержены хрупкости, чем те, кто придерживался рекомендованных семи-восьми часов.

Резюмируется, что женщины чаще оставались крепкими, если отдыхали в соответствии с общими рекомендациями.

Ранее терапевт рассказал, на что может указывать постоянная сонливость.