Путин сделал неожиданное заявление о расходах на войну

Страна-агрессор Россия не может бесконечно повышать расходы на оборону. Об этом сказал российский диктатор Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны в понедельник, 16 декабря.

По его оценке, сейчас «на повышение укрепления обороноспособности страны» тратится 6,3% ВВП.

«Для того чтобы все компоненты в стране, все составляющие жизнедеятельности государства — экономика, социальная сфера в самом широком понимании этого слова, наука, образование, здравоохранение развивались, раскачивать до бесконечности, повышать до бесконечности эти расходы (на оборону) мы тоже не можем», — признал Путин и добавил, что «народ российский все, что может, отдает Вооруженным силам для выполнения задач, которые перед вами, перед нами стоят».

При этом он постарался заверить, что Россия «не втягивается в полномасштабную гонку вооружений».

«Учитывая рост геополитической напряженности, мы вынуждены принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности России и наших союзников. Делаем это аккуратно и взвешенно, не втягиваясь в полномасштабную гонку вооружений в ущерб социально-экономическому развитию нашей страны», — сказал диктатор.

По словам Путина, нынешние расходы на войну с Украиной нужны, чтобы «обеспечить безопасность российского народа, обеспечить безопасность наших людей и будущее России».

Напомним, Путин утвердил рекордные военные расходы.