Италия предложила отправить в Украину миротворцев ООН

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в Украину должны отправить миротворческую миссию ООН. Чиновник разъяснил свой план.

Он сказал: «Давайте избегать опасных недоразумений: это не будет европейская миссия, она не будет принята Украиной и Россией».

Глава ведомства отметил: «Это должны быть войска ООН. Если нас попросят, мы будем рады внести свой вклад. Такая миссия будет насыщенной из-за протяженности российско-украинской границы».

Добавляется также, что итальянские военные готовы принять участие в миссии в составе многонациональных сил.

Резюмируется, что кроме Ливана, где уже работают итальянские миротворцы, страна открыта к их отправке в Сектор Газа и Украину.

Ранее в ВСУ заявили о наличии лазерного оружия.