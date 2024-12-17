Италия предложила отправить в Украину миротворцев ООН

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что в Украину должны отправить миротворческую миссию ООН. Чиновник разъяснил свой план.
Он сказал: «Давайте избегать опасных недоразумений: это не будет европейская миссия, она не будет принята Украиной и Россией».
Глава ведомства отметил: «Это должны быть войска ООН. Если нас попросят, мы будем рады внести свой вклад. Такая миссия будет насыщенной из-за протяженности российско-украинской границы».
Добавляется также, что итальянские военные готовы принять участие в миссии в составе многонациональных сил.
Резюмируется, что кроме Ливана, где уже работают итальянские миротворцы, страна открыта к их отправке в Сектор Газа и Украину.
Ранее в ВСУ заявили о наличии лазерного оружия.