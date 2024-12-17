На блокпосту в Одесской области столкнулись два авто. Четверо пострадавших

В Одесской области около 5 часов утра 17 декабря произошло ДТП на блокпосту. Пострадали четыре человека, среди которых военнослужащий Нацгвардии. Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Авария произошла на Старокиевской дороге в Одесском районе.

Предварительно установлено, что 51-летний водитель легковушки Ford совершил столкновение с автомобилем Honda под управлением 21-летнего водителя, когда тот остановился для предъявления документов военнослужащему Национальной гвардии. От удара Ford отбросило в сторону, в результате чего он совершил наезд на гвардейца.

В результате ДТП травмированы водители обеих машин, 27-летний пассажир Ford и 37-летний военнослужащий НГУ, их доставили в больницу.

Отмечается, что у водителя Ford были признаки алкогольного опьянения. У него и водителя Honda были отобраны образцы крови для проверки. Результаты экспертизы ожидаются позже.

Данные о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на Волыни маршрутка протаранила блокпост.