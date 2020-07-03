Путин стал президентом благодаря деньгам масона Берлускони

Накануне выборов президента России 1996 года правительство получало кредиты западных стран, но только итальянский политик Сильвио Берлускони выделил российскому лидеру Борису Ельцину сумму, которую не нужно было отдавать — 1 миллиард долларов. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал бывший начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков.

Как Берлускони помог Путину стать президентом

За счет денег, полученных от Сильвио Берлускони, власти России накануне выборов президента 1996 года погасили долги перед пенсионерами и бюджетниками, что помогло президенту Борису Ельцину сохранить власть.

«500 млн дал [канцлер Германии Гельмут] Коль, 500 млн дал [президент США] Билл Клинтон, 500 млн дал [президент Франции] Жак Ширак, 500 млн дал [премьер-министр Великобритании Джон] Мейджор. Но они дали государству деньги. Их потом нужно было отдавать. И всем отдавали. Но вот Сильвио Берлускони — это настоящий мужик. Пообещал Ельцину и дал миллиард. Без отдачи. Этими деньгами были розданы пенсии, закрыли все к выборам. И даже кое-где и зарплату помогли выплатить. Особенно бюджетникам. Из-за чего выборы выиграли? Да из-за этого. Не из-за того, что песни пели», — сказал Коржаков.

Как известно, победу на выборах президента России 1996 года одержал Ельцин. Во втором туре он опередил лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

А потом был преемник Ельцина — Владимир Путин.

То есть, говоря по-простому. Если бы не Берлускони — не было бы и Путина.

Масонский след

Но и это не самое интересное.

Интересно другое:

1.Сильвио Берлускони — старый аферист и масон, член скандальной ложи ПИ-2. Просто так, «от чистого сердца» он бы деньги никому не давал. Да и не его это были личные деньги, скорее всего...

2.Недавно вскрылась информация о том, что в ельцинском правительстве, которое возглавлял Гайдар, с масонами тоже было все очень и очень непросто.

3.Преемник Ельцина, Владимир Путин — давний и большой друг все того же масона Берлускони.

4.Есть также косвенные свидетельства того, что и Путин мог как-то соприкоснуться с масонством.

А выводы, как говорят, в таких случаях, делайте сами...

По материалам канала Адекватный конспиролог