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Прикрутили тесты? Почему в Украине резко уменьшается число новых случаев коронавируса

Прикрутили тесты? Почему в Украине резко уменьшается число новых случаев коронавируса

В Украине резко уменьшается число новых случаев заболевания коронавирусом. В последние три дня оно снизилось до 600-700 человек в сутки, хотя до этого держалось на уровне более 900 в день.

Меньше больных или тестов?

Если сравнить три последних дня и предыдущую триаду, то картина будет следующей. ПЦР-тестов 26-28 июня было сделано 35 738. А с 29 июня по 1 июля — только 23 664.

То есть количество исследований упало более чем на треть. Точно также упало и количество новых заболевших — на 32%.

При этом процент выявляемости коронавирусных больных за это время был примерно тем же: в антирекордные дни диапазон составлял 7,7 — 9,5% от количества сделанных тестов, а в последние три дня — от 6 до 10%.

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов
1 июля 664 14 10 053 (6,6%)
30 июня 706 12 6962 (10,1%)
29 июня 646 18 6649 (9,7%)
28 июня 917 19 9645 (9,5%)
27 июня 948 24 12 177 (7,7%)
26 июня 1109 19 13 916 (7,9%)

Судя по этим цифрам, секрет улучшения динамики прост — стали делать на треть меньше тестов. Соответственно обвалилась и выявляемость.

При этом никто не объясняет, почему тесты решили «прикрутить» и снизить их число с 12-13 тысяч в день до 6-10.

Причины «тестопада»

«Страна», анализируя июньские антирекорды, пришла к неутешительному выводу — эпидемия в первый месяц лета развивалась быстрее, чем росло количество тестов. Таким образом коронавирус за июнь девять раз показал рекордное число заболевших, превысив планку в тысячу новых случаев.

Это поставило власти перед сложной дилеммой — ужесточать карантин или нет. Однако с момента последнего антирекорда никаких решений, которые бы существенно поменяли расклад на карантинном фронте принято не было.

То есть Кабмин и чиновники на местах не хотят или не могут повернуть вспять процесс раскарантина.

Официальная позиция центральных властей такова: мы лишь оцениваем статистику коронавируса по регионам, а ужесточать или ослаблять карантин должны органы местного самоуправления.

Но это достаточно странный тезис — ведь раньше, когда заболевших было гораздо меньше, именно Киев директивно вводил драконовские меры по всей стране, останавливая транспорт, закрывая рестораны и магазины.

А сейчас, когда статистика бьет антирекорды, Кабмин только намекает, что может ужесточить карантин — однако пока этого не происходит. Не торопятся возобновлять ограничения и на местах.

Причин такого поведения много, но две главных — это отсутствие ресурсов на покрытие убытков от карантина и усталость населения от ограничений. Последний фактор уже вовсю используют региональные власти, которые включились в кампанию за местные выборы, намеченные на осень.

А сверху, как видим, начался совсем уже странный процесс — падение числа ПЦР-тестов. Что автоматически влечет за собой «улучшение» статистики. Очевидно, что данная опция всецело зависит от Минздрава, который пока не объяснил, почему за последние три дня число тестов упало более, чем на треть.

Зачем МОЗ понадобилось «исправлять» данные по заболевшим?

Единственный ответ, который напрашивается — это попытка исключить Украину из стоп-листа на въезд в Евросоюз. Этот вопрос Евросовет решал вчера. Но, как мы уже рассказывали, Украина так и не смогла попасть в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС. Заболевших у нас в стране на 100 тысяч населения за последние 14 дней больше, чем в среднем по Европе, да и динамика почти весь июнь была отрицательная.

Впрочем, Европа обещает пересматривать этот список раз в две недели. И не исключено, что статистику начали «прикручивать» как раз под следующий раунд рассмотрения этого вопроса в ЕС.

По материалам «Страны»

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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