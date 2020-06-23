«Петр, окажите мне такую услугу...». Расшифровка новых записей скандальных разговоров Байдена и Порошенко

В понедельник, 22 июня, нардеп Андрей Деркач опубликовал новые пленки Байдена и Порошенко. Они обсуждали кредиты МВФ, национализацию «Приватбанка», кандидатуру нового генпрокурора и угрозу от нардепа Адександра Онищенко.

Предлагаем полную расшифровку новых разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-премьером США Джо Байденом.

С расшифрокой ранее обнародованых пленок можно ознакомиться здесь.

Запись разговора от 14 апреля 2016 года

(о миллиарде кредитных гарантий)

Байден: Приветствую, Петр! Как ваши дела? Это Джо! Мои поздравления!

Порошенко: Очень хорошо, Джо. Я счастлив слышать вас, и, как и обещал вам, на этой неделе, извините меня за эти слова, но наш парламент «спас наши задницы», как вы сказали об этом в Вашингтоне.

Байден: Да, была опасность. Я помню разговор, о котором вы напомнили мне... Но по состоянию на сейчас вы преодолели ее, и это хорошо (смеются). Кстати, я виделся с (неразборчиво). Я подчеркнул, что это очень позитивно... Одна из причин, о которой думают люди, когда размышляют о том, как сделать правильный выбор, как в Украине, так и за ее пределами, — это иметь смелость и обращать внимание на то, что самое тяжелое, даже более тяжелое, чем иметь правительство, активизировать Раду с вашей помощью заставить их двигаться для того, чтобы иметь коренные реформы, 11 главных изменений плюс тарифы на энергоносители.

Я акцентировал, что, если будет определенный прогресс, я буду способен от Конгресса добиться не включать задний ход относительно наших усилий по предоставлению вам одного миллиарда долларов. Возможно, следующим шагом будет проведение церемонии подписания, о которой мы с вами говорили.

Когда начнется движение вперед и будут происходить встречи с представителями МВФ, мы сможем предоставить наши следующие гарантии на миллиард долларов...

(о жалобах на Гройсмана)

Порошенко: Смотрите, у нас есть ряд разных вопросов. Первое. В связи с тем, что у нас новое правительство и новый премьер-министр, и мы сделали все в точности, как я обещал и у меня было ваше слово, согласно которому нам необходимы две вещи — правительство, премьер-министр и генеральный прокурор, — нам необходимо подписать на официальной церемонии гарантии заема, возможно, во время визита Дж. Кэри, но это может быть и другая формальная процедура, поскольку это будет ощутимая поддержка Украины в это крайне тяжелое время. Я понимаю, что...

Байден: Это не сработает, пока Гройсман, с которым я говорил и который в ходе разговора сказал, что настроен двигаться вперед в Раде, не начнет выполнять условия МВФ. Просто будьте в процессе и наблюдайте, как он будет это делать. Поэтому я и говорю, что если вы начнете пересматривать условия, все будет приостановлено посредством выражения Конгрессом полного несогласия.

Все, что вам нужно делать — делать то, о чем вы говорили и мы можем исполнить вещи, о которых вы говорили. Я детально рассказал об этом Гройсману.

Порошенко: Смотрите, я считаю, что это две отдельные вещи. Церемония подписания будет условной, гарантия займа предусматривается только после согласования и исполнения меморандума МВФ. Но церемония подписания означает завершение формальной процедуры только после согласования и выполнения меморандума МВФ. Это станет мощным сигналом поддержки Украины в это время.

Вместе с тем я настаиваю на том, что предыдущие требования МВФ должны стать топ-приоритетом во время первых шагов правительства. Поэтому на следующей неделе я собираю специальное заседание Нацрады реформ, где собираюсь надавить ради исполнения ранее согласованных договоренностей с МВФ.

(о кандидатуре Луценко на пост генпрокурора)

Порошенко: Что касается Офиса генерального прокурора, как мы и договаривались, кстати, я хочу поблагодарить вас за то, что во время моего пребывания в Вашингтоне Тори направила мне сигнал о поддержке кандидатуры господина Луценко. Мне только нужно было получить подтверждение вашего сигнала поддержки...

Завтра у меня будет встреча с Арсением и Гройсманом, во время которой я попрошу поддержать Луценко и ускорить процесс консультаций с фракциями, чтобы на следующей неделе проголосовать за генерального прокурора. Я надеюсь, что сигнал поддержки был бы для меня жизненно необходимым.

Он (Луценко) уже представил четкую картину своего понимания реформы прокуратуры и он очень заинтересован в работе совместно с США по реформам ради того, чтобы иметь постоянного представителя США в Генпрокуратуре в качестве советника.

Байден: Хорошо, Петр. Я никогда не подводил вас.

Запись разговора от 27 мая 2016 года

(о человеке Байдена в Генпрокуратуре)

Байден: Приветствую! Это Джо.

Порошенко: Джо, очень приятно Вас слышать! Огромное спасибо! Вы всегда со мной в наиболее важное время в истории моей страны. Вы как мой ангел-хранитель.

Байден: ... еще одна вещь, о которой я хотел бы вспомнить в разговоре с Вами. Последний раз, когда мы разговаривали, вы спросили о том, не мог бы я найти прокурора-американца украинского происхождения в нашем Министерстве юстиции, кто мог бы приехать и помочь вашему новому генеральному прокурору. Я знаю, что вы в курсе, что мы нашли и определили такого человека. Он приедет к середине июля, и я надеюсь, что вы воспользуетесь и продолжите делать то, что делаете, и очистите это учреждение. И продолжите реформирование. Сейчас мы впечатлены командой нового генпрокурора. Мы намерены продолжить работу, интенсивный диалог с вами, выглядит так, как будто все в порядке, не так ли?

Порошенко: Абсолютно. Смотрите, в этих очень сложных условиях могу сказать, что полностью доволен его первыми шагами. Он должен возвратить доверие к Генпрокуратуре. Насколько я понимаю, он сделает первые назначения заместителей генпрокурора, нескольких, и ни один не будет из Генпрокуратуры, все будут очень известными общественными деятелями.

Разговор от 25 октября 2016 года

(об управлении Байденом действиями главы Нацбанка в деле «Приватбанка»)

Байден: Мистер президент, это Джо Байден. Как дела?

Порошенко: Как обычно хорошо, когда слышу ваш голос. Рад снова вас слышать и благодарю за быстрый ответ на мое предложение о телефонном разговоре.

Байден: Скажите мне... Скоро разорвется наша связь (речь о победе Трампа на выборах в США — Ред.)...Скажите мне, реорганизация банка, как это выглядит, продолжаете ли вы двигаться вперед? Мне сказали, что есть надежда. После этого можем поговорить на какую-либо тему, какую захотите.

Порошенко: Что касается «Приватбанка» и этой ситуации. Думаю, что эта ситуации ухудшается. Потому что господин Коломойский несколько отходит от той линии сотрудничества, которую он демонстрировал ранее. Это проявляется в том, что его люди начали атаковать моего главу НБУ, которая очень хорошо выполняет свою работу и придерживается весьма неуступчивой позиции в вопросе «Приватбанка». Она под моей личной защитой, но, думаю, я попытаюсь усилить координацию в этом направлении, и нам нужно быть более решительными для завершения процесса реструктуризации, национализации «Приватбанка».

И последнее. Хотел бы поблагодарить вас, особенно ваших сотрудников ЦРУ за очень важное сотрудничество с моими разведчиками, Кондратюком и новым начальником разведки, за противодействие российскому сценарию в использовании бывшего народного депутата Онищенко, который, получив российское гражданство, уже на следующий день реализовал сценарий ФСБ по дестабилизации внешнеполитической ситуации в Украине.

У нас было очень плодотворное сотрудничество, и я хотел бы вас за это поблагодарить. Это очень позитивный фактаж.

Байден: Пусть везет! Наши спецслужбы тоже отмечают высокий уровень сотрудничества с вашими сотрудниками. Надеюсь, что главы разведслужб продолжат взаимодействовать. Смотрите, я бы хотел потом с вами переговорить на тему вашей встречи с Арсением. Подходит такой вариант?

Порошенко: Конечно.

Разговор от 19 декабря 2016 года

(об угрозах Онищенко и ФБР)

Байден: Привет, Петр!

Порошенко: Здравствуй, Джо!

Байден: Надеюсь, у вас будет удачная неделя.

Порошенко: ... И третье. Позвольте поблагодарить за абсолютно четкий сигнал Министерства юстиции про отсутствие оснований для взаимодействия с этим преступником Онищенко. Насколько я понимаю, он провел скайп-пресс-конференцию с Вашингтоном. То есть он не приезжал в США, а вышел на связь из Европы. Он сказал, что сотрудничает с ФБР, в том числе и в проведении расследований и даче показаний на полиграфе. Я не боюсь, пусть делает, что хочет. Он — человек, который полностью себя дискредитировал. И я буду благодарен, если мы объединим усилия, чтобы привлечь его к ответственности при помощи абсолютно независимого НАБУ. Если правда, что ФБР работает с ним, во всяком случае, хотел бы знать об этом.

Байден: Нет-нет. Они этого не делают. Я говорил вам, что ФБР пришли к выводу, что у него ничего нет и прекратили, все. Нет необходимости больше говорить о нем.

Порошенко: Хорошо. Я еще раз перепроверю, и тогда поставим точку.

(о безвизе, «Приватбанке» и смотрящем за «Нафтогазом» от Байдена)

Байден: У вас хорошо прошла неделя. У вас была замечательная неделя. С голландцами все в порядке, санкции продлены, национализировали «Приватбанк» и, кажется, что МВФ также вот-вот пойдет навстречу. Неплохая неделя, не так ли?

Порошенко: Неплохая. Раз в неделю у меня есть возможность поговорить...

Байден: Думаю, это принесет свои плоды.

Порошенко: Раз в неделю у меня есть возможность поговорить с вами. Это тоже очень хороший знак. Джо, я на самом деле очень рад вас снова слышать. Позвольте поблагодарить за очень плодотворный телефонный разговор с премьер-министром. Сразу после этого мы говорили у меня в кабинете. Это стало очень эффективным рычагом. Также благодаря вашему влиянию мы осторожно начали переговоры про национализацию. Как мы договорились, мы делаем нужные шаги. До сих пор есть ряд проблем. Администрация банка не передает электронные ключи, не дает выписки о балансе, не ... но это проблема на городском уровне ... и мы боремся за осуществление процесса национализации мирным путем, имея цель достичь полной готовности руководства банка ко взаимодействию.

Байден: Я так понимаю, Кристин должна вам перезвонить после нашего разговора.

Порошенко: Да.

Байден: Чтобы обсудить детали этого процесса. Вместо этого, для меня это звучит более обещающим, чем до этого. Думаю, если процесс одобрения государственного бюджета пройдет успешно... думаю, что займ поступит вскоре. Имею ввиду, следующий транш. Это мои ожидания. Еще над многим предстоит поработать.

Безвизовый режим и «нидерландский вопрос» тоже выглядят решенными. Как только я увижу положительные заявления ЕБРР и МВФ, я после окончания нашего разговора также сразу обнародую заявление о том, что, по моему мнению, национализация «Приватбанка» стала достойным выходом из ситуации и мы надеемся на лучшее.

Знаете, надеюсь, продолжите делать обдуманные шаги без принятия радикальных мер. Надеюсь, что вы продолжите прислушиваться к советам МВФ и ЕБРР, а также собственной интуиции. То, как вы проведете эту национализацию, станет лакмусовой бумагой выполнения Ваших обязанностей в сфере борьбы с коррупцией.

В этом контексте, я получаю информацию от Амоса, который занимается вопросами энергетики... У меня нет больше деталей, кроме тех, о которых мне рассказывает Амос Хохштайн, что вы делаете в энергетической сфере. Речь идет...опять-таки вокруг главы «Нафтогаза». В Европе это может рассматриваться как проблема. Надеюсь, что вы попросите премьер-министра несколько притормозить с этим. Это не то, что нужно. Это незначительная вещь, которая ему нужна в качестве оправдания. В любом случае, думаю, вы сделали очень хорошее дело.

Порошенко: Спасибо, Джо! Спасибо. Абсолютно верно, мы сегодня начинаем мощную коммуникационную кампанию, в том числе и заседание СНБО Украины. Мой комментарий в том числе в соцсетях. Заявление премьер-министра. Заявления министра финансов и главы НБУ. Сейчас завершаю непубличное мероприятие с исполнительными директорами украинских телеканалов для представления согласованного сигнала для сохранения спокойствия. Делаю все от меня зависящее. Да, но у нас может не быть денег для реализации радикальных сценариев.

Байден: Именно поэтому мы помогаем вам получить деньги

(о «Нафтогазе»)

Байден: Хорошо. Кстати, узнал об этом от Амоса. Повышение стабильности и улучшение взаимосовместимости «Нафтогаза» с третьими сторонами стало подтверждением успешности экономических реформ. Моя команда тесно сотрудничает с руководством «Нафтогаза», которое считается командой преданных реформаторов и талантливых менеджеров. Надеемся, что нынешнее руководство останется на занимаемых должностях.

Я уже говорил про это решение. Знаю, что премьер-министр не очень рад по этому поводу. Думаю, беря во внимание мнение моей команды, знаете мы больше ни в чем не были такими единодушными — все, что мы делали вместе с вами и вашей командой — держите это в поле зрения, хорошо?

Порошенко: Я обещаю. У меня нет информации, что касается намерений премьер-министра...

Байден: Не говорю, что у него есть такое намерение. Просто говорю об этом, поскольку услышал, когда готовился к сегодняшнему телефонному разговору. Поэтому только напомнил.

Порошенко: Позову Коболева, главу «Нафтогаза», и обговорю это с ним. Спрошу, о чем речь. Проведу расследование.

Байден: Хорошо. Жду встречи с вами в январе, а также ряда телефонных разговоров, контакты между нашими людьми. Еще раз мои поздравления. Наконец-то есть определенное продвижение.

Разговор от 11 февраля 2016 года

(об отставке Яценюка)

Байден: Господин президент, мой друг! Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

Порошенко: Я всегда хорошо себя чувствую, когда разговариваю с вами, господин вице-президент, мой дорогой друг.

Байден: Еще один вопрос. Мое мнение, что Арсений переживает, что с потерей должности премьера, он потеряет свой иммунитет, он не является членом парламента. Он боится криминального преследования в отношении себя.

Порошенко: Я могу предоставить любую из своих личных гарантий, включая нового генпрокурора, что у нас нет ничего на него и мы защитим его. Он является политической фигурой, он очень молодой, ему всего 42 года, и мы готовы разработать сценарий его отставки, которая предоставит ему позитивное восприятие. И я уверен, что у него будет замечательное политическое будущее, как у моего партнера. Я готов предоставить ему любую гарантию от преследований и касаемо безопасности. Мы даже не говорим про этих Мартыненко и других. К сожалению, Национальное антикоррупционное бюро...

Байден: Конечно...

Порошенко: Но для него лично, я полностью гарантирую Вам, или любому другому, что мы не позволим никому создать для него риски.

Байден: Петр, окажите мне такую услугу.