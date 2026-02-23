Мужчина с дробовиком «штурмовал» резиденцию Трампа

Агенты Секретной службы США ликвидировали вооруженного мужчину, который пытался проникнуть на территорию резиденции американского лидера Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом заявили пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети X и журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

Гульельми рассказал, что инцидент произошел утром 22 февраля. Личность погибшего не раскрывается — известно лишь, что ему 20 лет.

Мужчину с оружием и канистрой с топливом заметили у северных ворот резиденции. Агенты Секретной службы США и заместитель шерифа вступили с ним в контакт, что переросло в столкновение.

В результате сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. В результате стычки ни сотрудники Секретной службы, ни офицеры не пострадали.

Джейкобс в своей публикации обнародовала фото ружья с пресс-конференции шерифа:

Отмечается, что в момент стрельбы в резиденции никого не было. Сейчас Трамп сейчас находится в Вашингтоне.

Напомним, в ноябре 2025 года недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения.