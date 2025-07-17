В НАТО подтверждают быструю поставку Patriot в Украину

Ведется активная подготовка к скорой передаче Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сказал верховный командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, сообщает Reuters.

«Подготовка идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по передаче Patriot. Указания, которые я получил, заключались в том, чтобы отправить их как можно скорее», — сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.

Напомним, Трамп заявил, что ракеты для Patriot уже передают Украине.