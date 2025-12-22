Все разделы

Новости > Вэнс заявил о «прорыве» в переговорах США и РФ по Украине

Вэнс заявил о «прорыве» в переговорах США и РФ по Украине

Агата Кловская
22.12.25 16:38
Вэнс заявил о «прорыве» в переговорах США и РФ по Украине

Сегодня, по итогам консультаций между Соединенными Штатами и Россией в Майами, был зафиксирован прорыв в переговорах по Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью UnHerd.

По словам Вэнса, американские переговорщики предоставили ему обновленную информацию относительно диалога с российской стороной.

«Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Поэтому прорыв, которого, по моему мнению, мы достигли, заключается в том, что все вопросы на самом деле вынесены на поверхность», — отметил он.

Вэнс заявил, что ключевой проблемой переговоров остается вопрос территорий, в частности Донецкой области.

«Я думаю, что россияне действительно хотят территориального контроля над Донецком. Украинцы, разумеется, считают это серьезной проблемой безопасности, [даже] когда они частным образом признают, что в конце концов они, вероятно, потеряют Донецк — но, знаете, в конце концов: это может быть через 12 месяцев, может быть и дольше. Поэтому эта территориальная уступка является значительной задержкой в переговорах — эта ужасная территориальная уступка, я бы сказал», — сказал вице-президент США.

Кроме этого, по его словам, на переговорах обсуждаются и другие вопросы, в частности контроль над Запорожской атомной электростанцией.

«Кто контролирует [Запорожскую] ядерную станцию? Может ли она быть совместно контролируемой? Должна ли она контролироваться одной или несколькими сторонами?» — отметил Вэнс.

Также, по его словам, стороны поднимают гуманитарные вопросы, статус этнических русских и украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или в РФ, а также вопросы восстановления.

«Мы достигли прогресса, но, сидя здесь сегодня, я бы не был уверен, что мы достигнем мирного урегулирования. Есть большая вероятность и того, и другого», — сказал он.

Напомним, Зеленский рассказал о мирных переговорах.

Тэги: США, Россия, переговоры, Джей Ди Вэнс

22.12.25 10:13

К чему активизация НАБУ на Волыни?

Автор: Назар Даниленко

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
