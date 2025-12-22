В США… сдвинулось официальное время

В США официальное время сдвинулось почти на пять микросекунд. Произошло это по причине отключения электричества в лаборатории Национального института стандартов и технологий в штате Колорадо.

Случилось это после сильного шторма, который обесточил комплекс NIST в городе Боулдер, где рассчитывается национальный эталон времени США. Резервный генератор сначала не сработал, из-за чего возник кратковременный сбой в системе передачи данных от атомных часов.

Сообщается: «Это привело к тому, что американское координированное время NIST UTC оказалось на 4,8 микросекунды медленнее нормы».

По словам экспертов, человеку требуется около 350 тысяч микросекунд, чтобы моргнуть.

Атомные часы, которых тут шестнадцать единиц, продолжали работать благодаря встроенным батареям. Проблема возникла не с измерением времени, а с передачей сигналов в системы учета и распределения. Позже сотрудники института смогли запустить резервный дизельный генератор и восстановить работу оборудования.

Хотя для обычных людей такой сдвиг времени незаметен, в ряде сфер, к примеру, в телекоммуникациях, навигации GPS и управлении критической инфраструктурой, даже несколько микросекунд могут иметь значение.

Указывается, что профессиональных пользователей предупредили о сбое.

Резюмируется, что к вечеру субботы электроснабжение лаборатории было полностью восстановлено. Сейчас специалисты оценивают последствия шторма и постепенно корректируют временной сдвиг.

