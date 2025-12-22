Вэнс сделал тревожное заявление по поводу ядерного оружия

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал тревожное заявление. Оно касается возможной судьбы ядерного оружия в Европе.

Говорится: «Если они поддадутся разрушительным моральным идеям, то ядерное оружие может попасть в руки людей, которые действительно способны нанести очень, очень серьезный вред США».

Поясняется, что речь идет о политиках со взглядами, близкими к исламистским, и это может произойти не за пять лет, но вполне возможно в пределах пятнадцати лет с нынешнего момента.

Кроме этого чиновник поругал Европу: «Их экономическая политика привела к очень масштабной стагнации на континенте. Их иммиграционная политика вызвала серьезное недовольство коренного населения».

Ранее Лукашенко заявил, что «Орешник» уже на боевом дежурстве в Беларуси.