Германия не будет раскрывать подробностей об американском оружии для Украины, — Писториус

Германия пока не будет раскрывать подробностей об американском оружии, которое будут поставлять Украине. Ведь говорить об этом публично сейчас не является правильным подходом. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Tagesthemen.

Писториус рассказал, что в Вашингтоне обсудил с американским коллегой Питом Хегсетом весь спектр возможных поставок из США. При этом он не уточнил, о каком вооружении идет речь, кроме систем ПВО Patriot.

«Мы договорились держать это в тайне, пока не станет понятно, какими будут результаты в ближайшие недели. Говорить об этом публично сейчас было бы неправильным подходом. Мы хотим стать более непредсказуемыми в том, что мы делаем», — сказал глава Минобороны Германии.

По его словам, не стоит спешить называть последние заявления президента США Дональда Трампа «фундаментальным поворотом» в отношении войны.

Как отметил Писториус, последние заявления Трампа подтверждают, что европейцам придется открыть «шире и быстрее свои кошельки» для покупки оружия для Украины. Ведь США больше не планируют оплачивать эти расходы, и ответственность за это ляжет на европейских союзников.

По словам немецкого министра, хотя окончательные параметры закупок еще не определены, рабочие группы должны в кратчайшие сроки согласовать все детали.

Напомним, Трамп и ЕС договорились об оружии для Украины.