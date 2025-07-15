В Украине продлили действие военного положения еще на 90 дней

Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации в Украине. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Телеграм во вторник, 15 июля.

По его словам, соответствующие законопроекты № 13471 и № 13472 поддержали 320 народных депутатов, один голос был против.

Действие военного положения и мобилизации в Украине продлили еще на 90 дней — до 5 ноября текущего года.

Железняк отметил, что Рада в 16-й раз проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, Зеленский рассказал о самой большой мобилизации.