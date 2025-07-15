В Турции десятки людей отравились тортом на свадьбе

Громкое ЧП произошло в Турции. В районе Суруч города Урфа не менее шестидесяти людей отравились тортом на местной свадьбе.

Их госпитализировали.

Правоохранители поведали: «На свадьбе, где не подавали еду, жениху и невесте принесли десятислойный торт. После свадьбы гости разошлись по домам и начали жаловаться на боли в животе, тошноту и рвоту».

Добавляется: «Гости поняли, что отравились, и отправились в больницу. За ночь в больницу обратились около шестидесяти гостей с теми же жалобами».

Резюмируется: «На жениха и невесту торт не подействовал, потому что они только попробовали его».

Ранее в Турции десятки тысяч людей отравились каннабисом.