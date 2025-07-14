Трамп и ЕС договорились об оружии для Украины

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу поставок оружия в Украину. Произошло это на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Он сказал: «Сегодня мы заключили сделку с ЕС, по которой мы будем отправлять им оружие, а они будут платить за него».

Добавляется, что координацией поставок американского оружия нашей старне будут заниматься НАТО и постпред США при Альянсе Мэттью Уитакер.

Глава государства пообещал: «Мы отправляем наше оружие в Украину. Мы не будем платить, но будем производить лучшее оружие. Обратимся к Германии для отправки ракет Patriot».

Заявляется, что речь идет о семнадцати системах Patriot, однако, в то же время, не уточняется, идет ли речь о пусковых установках или полноценные батареи: «Это Patriot и все необходимое. Они прибудут в Украину совсем скоро. Некоторые приедут уже через несколько дней».

Дональд Трамп подчеркнул: «Нам следовало бы заключить сделку еще давно».

Ранее Трамп выдвинул России жесткий ультиматум.