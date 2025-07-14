50 дней: Трамп выдвинул России жесткий ультиматум

Президент США Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум России. Произошло это на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Политик сказал: «Одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией. Я разочарован Владимиром Путиным, потому что думал, что мы договоримся два месяца назад, но, похоже, этого не будет».

Американский лидер пообещал: «Мы введем очень жесткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине – тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами».

В то же время он отметил, что не уверен в необходимости законопроекта о санкциях против России, который находится на рассмотрении в Сенате: «Я не уверен, что нам это действительно нужно, но, безусловно, хорошо, что законодатели этим занимаются. Мы можем ввести вторичные пошлины без одобрения сената и палаты представителей».

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