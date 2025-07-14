В российском отеле от удара молнии погибли три человека

Громкий инцидент произошел в России. В парк-отеле «Шахтер» в Тульской области молния убила трех людей.

Они попала в компанию их семи людей.

Жертвами стали 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина.

По словам очевидцев, молния попала по влажному песку рядом с рекой. После этого током ударило несколько человек, которые находились поблизости.

Указывается, что те, кто был в сланцах или успел отойти на значительное расстояние, остались живы.

Все трое погибших находились на пляже без обуви.

Ранее в Хмельницкой области молния ударила в Дом молитвы.