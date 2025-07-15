Ученые объяснили, чем полезны солнечные дни

Международная группа экспертов выяснила кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что солнечные дни повышают удовлетворенность жизнью и снижают симптомы депрессии.

В ходе опыта ученые оценили данные почти 30 тысяч жителей Китая, опросы которых проводились в 2010-2018-х годах.

Указывается, что эти данные были сопоставлены с погодными условиями в день интервью и за предыдущую неделю, на основании данных с более чем восьми сотен метеостанций по всей стране.

Было установлено, что в дни с ярким солнцем участники чаще оценивали свою жизнь чуть выше по пятибалльной шкале.

Добавляется, что, если солнечных дней в предыдущую неделю было больше, у них было меньше депрессивных симптомов – таких как тревожность, печаль и нарушение сна.

Кроме этого оказалось, что солнечная погода сильнее влияет на некоторые группы. К примеру, те, кто много времени проводит на улице (строители, фермеры), сильнее реагировали на солнечные дни – как в положительную, так и в негативную сторону.

В то же время, по словам исследователей, молодые родители чаще ощущали рост удовлетворенности в солнечную погоду, а пожилые замечали снижение тревожности после светлой недели.

Резюмируется: «Солнце способно поднимать настроение, но оно является только одним из множества факторов, определяющих психическое состояние человека. Надеяться на него как на универсальное лекарство от стресса или депрессии не следует».

Ранее была названа неочевидная опасность глобального потепления.