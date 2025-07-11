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Новости > Европейские компании воруют секреты производителей БПЛА в Украине, — The Telegraph

Европейские компании воруют секреты производителей БПЛА в Украине, — The Telegraph

Александр Панько
11.07.25 15:51
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Европейские компании воруют секреты производителей БПЛА в Украине, — The Telegraph

Некоторые недобросовестные европейские производители дронов пытаются выведать и украсть секреты украинских компаний, чтобы потом использовать эти данные в своих маркетинговых кампаниях и «подделывать» боевые испытания.

Как рассказал изданию The Telegraph генеральный директор украинской фирмы по производству дронов Skyeton Роман Княженко, некоторые западные компании-производители заявляют о «проведенных боевых испытаниях» после всего нескольких коротких полетов, проведенных вдали от линии фронта.

«В результате европейские правительства вложили миллиарды фунтов в системы, которые на самом деле не работают, отвлекая ресурсы от обороны своих стран и поддержки Украины», — пишет издание.

Так, Княженко рассказал, что производители дронов посещают его компанию с предложениями о сотрудничестве, но на самом деле используют эти визиты, чтобы выведать секреты: «Многие европейские производители дронов делают фантастическую работу, и мы сотрудничаем с рядом из них. Но другие обещают многое только для того, чтобы поговорить с вами побольше, узнать, какие у вас секреты, а потом исчезают. Эти нечестные компании пытаются вынюхать, как мы работаем, какие решения у нас есть, которые работают на поле боя. Затем они создают красивые презентации о том, как они работают в Украине. Но на самом деле они совершили всего пару полетов во Львове».

По словам Княженко, иногда в текстах презентацийх дронов из Европы он читает «буквально свои собственные слова, без каких-либо изменений».

В результате, отмечает он, миллиарды долларов уходят компаниям, которые до сих пор не имеют представления о том, чем они занимаются, и фактически, страна, закупающая такие дроны, «инвестирует в технологию, которая на самом деле является подделкой».

Так, он привел пример с поставкой камер для их дрона Raybird от европейской компании, из которых только половина была в рабочем состоянии.

По его мнению, одна из основных проблем заключается в непонимании некоторыми европейскими компаниями сложностей, связанных с производством БПЛА.

«Они думают, что, приехав сюда и посмотрев чей-то завод, они легко смогут создать то же самое у себя».

При этом он привел в пример производство, например, автомобилей, где такой подход невозможен. Он подчеркнул,что украинские производители постоянно совершенствуются и накапливают опыт — «три года здесь кажутся 20 годами мирного времени».

«Некоторые думают: это легко, мы просто сделаем это. Но внутри компании мы накапливаем тысячи секретов, приёмов и опыта. Без всего этого ничего не будет работать как надо», — подчеркнул он, добавив, что большинство стран «далеко отстают» от Украины в области борьбы с беспилотниками

Вместо того, чтобы финансировать стартапы, Княженко призвал западные страны рассмотреть возможность финансирования украинских заводов на их территории.

Напомним, в Киеве задержали китайских шпионов, которые охотились за «Нептунами».

Тэги: производство, шпионаж, дроны

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