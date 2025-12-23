Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сделал громкое заявление. Он ответила на желание Украины ввести санкции против некоторых граждан Китая за помощь в войне России.

Было сказано: «Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, нарушающих международное право и не санкционированных Советом Безопасности ООН».

Кроме этого добавляется, что официальный Пекин будет защищать права и интересы своих граждан и компаний.

Дипломат призвал нашу страну «немедленно исправить ошибки».

Уверяется, что Китай поддерживает усилия, способствующие достижению мира.

Ранее Зеленский рассказал о новых санкциях против России.