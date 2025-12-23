Россия не стремится к временному прекращению огня в войне против Украины, а к «устойчивому миру», который решил бы «первопричины» конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают росСМИ.

По его словам, соглашение должно гарантировать конституционный строй РФ и «учитывать» решения населения на оккупированных территориях последних лет.

Рябков также отметил, что в России остаются «серьезные вопросы» к США по поводу войны в Украине, но при этом отметил, что администрация Дональда Трампа сделала шаги «в правильном направлении, признав роль НАТО в начале конфликта».

Кроме того, заместитель главы МИД РФ заявил, что Москва не планирует нападать на страны ЕС и НАТО и готова юридически зафиксировать отсутствие завоевательных планов.

«Мы не преследуем завоевательные цели и не собираемся осуществлять военные действия против союзников по НАТО и ЕС», — подчеркнул он, добавляя, что Москва готова юридически подтвердить эти намерения.

Напомним, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что предложенные Европой и Украиной изменения к американскому проекту «мирного плана» препятствуют достижению долгосрочного мира.