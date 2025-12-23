Война сломает экономику России уже в 2026 году, — WP

Экономисты заявляют, что Россия сейчас в самой слабой экономической позиции за последнее время. Причиной этого стала значительная трата денежных резервов и заимствований, которые использовались для финансирования военных расходов. Дополнительно проблемы стране-агрессору создают и новые санкции, которые затрагивают ее нефтяной сектор, что может привести к экономическому кризису в следующем году. Об этом пишет The Washington Post.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия имеет преимущество в войне против Украины, экономисты говорят, что позиция страны слабее, чем когда-либо. Поскольку Кремль уже исчерпал значительную часть своих финансовых резервов и заемных ресурсов, которые обеспечивали его военные расходы, впереди его ждут еще более серьезные вызовы. Это, в свою очередь, угрожает банковским кризисом уже в 2026 году, даже если российский лидер Владимир Путин будет настаивать на своих требованиях в любых мирных переговорах.

Вероятность банковского кризиса и дефолта все больше растет, отмечают эксперты. Один из неназванных российских чиновников подтвердил изданию, что эти риски реальны, предупредив при этом о дальнейшей эскалации конфликта.

В октябре Министерство финансов США ввело новые санкции против ведущих российских нефтяных компаний Роснефть и Лукойл. Это создало дополнительное давление на бюджет страны и энергетический сектор. В статье приводятся слова эксперта из Центра российских и евразийских исследований Гарвардского университета Крейга Кеннеди, который отметил, что кризис в нефтегазовой отрасли усиливается, а последние санкции лишь ускорят этот процесс.

В то же время, несмотря на растущие финансовые трудности, большинство представителей российской элиты не ожидают масштабных социальных протестов или серьёзного влияния экономической ситуации на политику Кремля. Однако даже эксперты, близкие к российской власти, признают, что 2026 год может стать для страны одним из самых сложных с экономической точки зрения за время войны.

Согласно данным Службы внешней разведки Украины, за первые девять месяцев 2025 года военные расходы России достигли 11,8 триллионов рублей. Это в четыре раза больше, чем в 2021 году. Ежедневно война поглощает 43,4 миллиарда рублей, что составляет 44% всех федеральных налоговых поступлений.

Напомним, российская нефть упала до $34.