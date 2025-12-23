Свириденко рассказала о последствиях последней атаки России на украинскую энергетику

Во вторник, 23 декабря, Россия вновь атаковала энергетику Украины. О последствиях налета поведала премьер-министр нашей страны Юлия Свириденко.

Сказано: «Сразу после ночного обстрела мы скоординировали все службы для ликвидации последствий сегодняшней атаки. Враг применил более шестисот дронов и десятки ракет. Это был сознательный, циничный российский удар накануне Рождества. В то время, когда люди готовятся к празднику, враг пытался оставить украинские семьи без света, тепла и чувства безопасности».

Уточняется при этом, что больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины.

Добавляется: «Из-за действий врага по всей территории страны вынужденно применяются графики аварийных отключений. Они будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме».

Отмечается, что областные военные администрации и все соответствующие службы уже работают, чтобы как можно скорее вернуть людям электроснабжение.

