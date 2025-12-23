Российская нефть упала до $34

Цена флагманской российской нефти Urals упала до около $34 за баррель, что свидетельствует о влиянии американских санкций на сокращение нефтяных доходов Кремля. Об этом пишет Bloomberg в понедельник, 22 декабря.

Так, в Балтийском море цена Urals в пятницу составляла $34,82 за баррель, в то время как в Черном море — $33,17. Тогда как эталонная нефть Brent торговалась на уровне около $61 за баррель и с начала года подешевела значительно меньше, чем российские сорта.

В октябре администрация президента США Дональда Трампа объявила масштабные санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. Несмотря на то, что эти ограничения не остановили экспорт российской нефти, они значительно усложнили поставки. В частности, Индия, по прогнозам, получит меньше российских объемов уже в следующем месяце.

Хотя Россия утверждает, что скидки начнут уменьшаться в течение нескольких месяцев, продолжительное падение цен ограничит возможность Кремля финансировать войну против Украины, учитывая, что нефть и газ составляют около четверти бюджета.

Тем не менее, чем дешевле торгуется нефть, тем больший финансовый стимул для нефтеперерабатывающих заводов игнорировать санкции, — динамика, которая в прошлом приводила к нормализации российских цен после первоначального снижения.

Российский бюджет ежемесячно теряет миллиарды долларов из-за санкций: в ноябре нефтяные поступления упали на 34% в годовом сравнении, а за 11 месяцев — на 21%. По расчетам Reuters, в декабре поступления от налогов на нефть и газ могут быть самыми низкими с августа 2020 года — 410 млрд рублей, что на 49% меньше по сравнению с декабрем 2024 года.

План российского бюджета-2025 предусматривал цену на нефть $69 за баррель и сборы 10,94 трлн рублей. В середине года прогноз пересмотрели до $58 и 8,65 трлн рублей. По факту бюджет может недополучить около 300 млрд рублей даже по сниженной оценке, отмечают аналитики.

Как известно, США ввели санкции против Роснефти и Лукойла в октябре в рамках очередной попытки заставить Кремль завершить войну против Украины, что резко изменило маршруты поставок российской нефти в Китай и Индию.