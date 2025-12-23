Польша подняла истребители на фоне атаки России на Украину

Во вторник, 23 декабря, Россия снова атаковала Украину ракетами и дронами. На фоне этого Польша подняла в воздух свои истребители.

Военные говорят: «Оперативный командующий Вооруженных сил Польши активировал необходимые силы и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Истребители подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности».

Кроме этого добавляется, что подобные действия имеют превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства, в частности в районах, прилегающих к зонам, где угроза.

Указывается: «Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию».

Ранее Рютте сделал заявление о размещении войск в Украине.