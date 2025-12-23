Пресс-секретарю российского диктатора Владимира Путина Дмитрию Пескову неизвестно, что имел в виду вице-президент США Джей Ди Вэнс, говоря о «прорыве» в переговорах по Украине. Об этом сообщило российское пропагандистское информационное агентство Интерфакс, цитируя заявление российского чиновника.

«Я не совсем, честно говоря, имею информацию, что имеется в виду. Но в публичном режиме вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы. Но, с другой стороны, наверное, со временем мы будем иметь какие-то разъяснения», — отметил Песков.

Напомним, что Вэнс 22 декабря заявил, будто по итогам консультаций между США и РФ в Майами был «зафиксирован прорыв» в переговорах по Украине.