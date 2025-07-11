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Новости > Нефть снова начала дорожать после доклада ОПЕК

Нефть снова начала дорожать после доклада ОПЕК

Александр Панько
11.07.25 14:35
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Нефть снова начала дорожать после доклада ОПЕК

Цены на нефть в мире снова растут. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

В пятницу, 11 июля, стоимость сентябрьских фьючерсов на «черное золото» марки Brent выросла на 0,44% до 68,94 долларов за баррель.

При этом цена августовских фьючерсов на «легкую нефть» WTI поднялась на 0,54% до 66,93 долларов за баррель.

Почему так происходит?

По словам экспертов, дело в реакции рынка на ежегодный доклад ОПЕК World Oil Outlook, представленный в рамках девятого Международного семинара организации накануне, в четверг. Там предрекается рост спроса на нефть в мире на 18,5% к 2050-му году от уровня 2024-го года, почти до 123 миллионов баррелей в сутки.

При этом генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс сказал, что ОПЕК+, принимая решение о выходе из добровольных ограничений нефтедобычи, ориентируется на то, что видит сильный экономический рост в мире и высокий спрос на нефть.

Добавляется, что ОПЕК в своем прогнозе ожидает экономический рост на уровне 2,9% в текущем году.

Ранее в мире обрушились цены на нефть.

Тэги: мир, экономика, нефть, финансы, ОПЕК

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