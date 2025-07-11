Президент Бразилии едко наехал на Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь наехал на американского лидера Дональда Трампа. Причиной стало то, что глава США сообщил, что его союзник и бывший президент Бразилии Жаир Болсонару якобы подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить охоту на ведьм в его отношении.

На это нынешний лидер Бразилии заявил: «Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира. Его избрали на пост президента США, и он может делать в США все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем».

Добавляется: «Я ожидаю от него уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции, такого же, какое демонстрирует я в отношении США. Я не вмешиваюсь в судебную власть, потому что здесь судебная власть автономна, особенно Верховный суд».

Ранее президент Бразилии дал дерзкий совет Трампу.