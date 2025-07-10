В Киеве мужчина обнажался на пляже перед детьми

В Киеве на пляже Гидропарка мужчина обнажился перед детьми. Ему проведут психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре и столичной полиции.

Отмечается, что видеозапись, распространенная днями в социальных сетях, была сделана в начале июня. Личность мужчины и детей, перед которыми он обнажался, сразу установили.

По данным следствия, 5 июня на территории пляжа Детский в столичном Гидропарке 60-летний местный житель заметил компанию малолетних детей, которые там отдыхали. Он полностью разделся и начал демонстрировать им свой половой орган.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением психиатра в одной из больниц Киевской области. Чтобы установить состояние подозреваемого, ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

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