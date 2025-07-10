Евросоюз предоставил Украине €1 млрд за счет РФ

Украина получила 1 млрд евро от Евросоюза за счет прибыли от замороженных российских активов в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм в четверг, 10 июля.

«Запущенная нами вместе с G7 инициатива ERA работает. С начала года Украине уже передано более $18,5 млрд за счет российских замороженных денег. Эти средства мы направляем на устойчивость Украины и „быстрое восстановление“», — написал он.

По словам Шмыгаля, инициатива ERA дает хороший результат, но Украина на этом не остановится.

«На URC-2025 (конференция по восстановлению Украины в Риме) призываем партнеров вместе с нами сформировать правовые инструменты полной конфискации всех российских активов», — добавил он.

Напомним, у Орбана пожаловались на идею ЕС выделить Украине 100 млрд евро.