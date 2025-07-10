Мерц обратился к Трампу по поводу Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц поведал о своих контактах с президентом США Дональдом Трампом. Произошло это во время его общения с депутатами в Бундестаге.

Он сказал: «За последние несколько недель у меня было три личных встречи с американским президентом и несколько телефонных звонков. Я настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гражданскую помощь».

Добавляется: «Мы сделаем все возможное со стороны правительства Германии, чтобы продолжать оказывать помощь. Она будет выражаться в гражданском, военном, политическом, социальном, военном и финансовом плане».

Чиновник также заявил, что единственной проблемой с помощью нашей стране сейчас является нехватка производства военной техники, оружия и боеприпасов.

Глава правительства продолжил: «Поэтому я обращаюсь к американскому правительству и спрашиваю, можем ли мы договориться с США о предоставлении Украине, например, дополнительных систем противовоздушной обороны. Все это происходит в тесном диалоге как внутри правительства Германии, так и с правительством США. Я делаю все возможное, чтобы мы совместно достигли этой цели».

Ранее Мерц сказал, что дипломатия в отношении России больше не работает.