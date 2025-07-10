Гросси считает, что Германия может очень быстро создать ядерное оружие

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сделал громкое заявление. По его словам, Германия способна создать свое ядерное оружие в кратчайшие сроки.

Он отметил: «Возможно, это будет вопросом месяцев».

Чиновник добавил: «У Германии есть ядерный материал, необходимый для этого, они знают, как это сделать. У них есть вся технология».

Впрочем, Рафаэль Гросси подчеркнул: «Но это чисто гипотетические предположения. Европейские страны пришли к выводу, что мир, в котором каждый может иметь ядерное оружие, приведет к катастрофе».

Ранее мы писали, что новая ядерная эпоха стала реальностью.