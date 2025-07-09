Немцы рассказали, чем опасен поздний ужин

Эксперты из Немецкого института питания человека поведали, чем опасен поздний ужин. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он способен ухудшать способность организма перерабатывать глюкозу и повышать риск развития метаболических заболеваний.

В опыте участвовали 92 человека – однояйцевые и разнояйцевые близнецы.

Сначала специалисты собрали данные о состоянии здоровья добровольцев, после чего пять дней те вели подробные дневники питания, фиксируя точное время каждого приема пищи, а также прошли метаболическое тестирование, включая тест на толерантность к глюкозе.

Указывается, что ключевым оказался анализ времени приема пищи относительно так называемой середины сна, то есть временной точки между засыпанием и пробуждением.

Установлено, что чем позже подопытные ели относительно этой биологической отметки, тем хуже их организм справлялся с переработкой глюкозы.

Сообщается, что даже после учета других факторов (возраста, пола, массы тела, характера питания, физической активности и хронотипа) поздние приемы пищи оставались статистически значимо связаны с нарушениями обмена веществ.

Ученые поясняют это несоответствием между временем еды и внутренними биологическими часами, регулирующими метаболизм.

Резюмируется: «Поздний ужин – это не просто вредная привычка, а потенциальный фактор риска. Перенос приема пищи на более раннее время может стать важной мерой профилактики нарушений обмена глюкозы и диабета второго типа».

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