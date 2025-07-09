Социология: большинство американцев недовольны Трампом

В США оценили отношение граждан к президенту Дональду Трампу. Сделали это компания YouGov и журнал The Economist.

Согласно социологии, сразу 54% американцев сказали о своем неблагоприятном мнении о главе государства, а 42% опрошенных относятся к нему благоприятно.

Добавляется, что 57% респондентов считают, что дела в США идут в неправильном направлении.

Также 60% имеют неблагоприятное мнение о миллиардере Илоне Маске, а иначе думают 32% американцев.

Стоит отметить, что данный опрос проводился 4-7 июля среди более 1,5 тысяч совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность опроса составляет 4%.

Ранее британский таблоид написал о деменции у Трампа.