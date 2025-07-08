Парень из Львова 13 раз пытался нелегально пересечь границу

На границе в Закарпатской области задержали 19-летнего юношу, который уже в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы во вторник, 8 июля.

В пункте пропуска Тиса военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно проникнуть из Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы.

Пограничный наряд, который осматривал грузовики, заметил неизвестного, который пешком направлялся в сторону Венгрии. У последнего не было при себе никаких документов. Позже правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова.

По словам юноши, из-за трудного материального положения он решил искать лучшие условия жизни в странах ЕС.

«Поскольку он не имел законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно. Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез ограждающий забор и надеялся незамеченным проникнуть к границе. Эта попытка, как и двенадцать предыдущих, также оказалась неудачной», — рассказали пограничники.

Отмечается, что с ноября 2024 года юноша «штурмовал» границы с Молдовой, Словакией и Венгрией. Парня задержали. Его привлекут к административной ответственности.

Напомним, после открытия границ из Украины желают уехать более 20% граждан.