Новая ядерная эпоха стала реальностью: Spiegel обозначило ключевую проблему для Европы

«Двенадцатидневная война», как назвал её президент США Дональд Трамп, завершилась. Израильские и американские авиаудары по ядерным объектам Ирана отбросили иранскую атомную программу назад — возможно, на месяцы, возможно, на годы. Эксперты всё ещё спорят об этом, пишет Spiegel.

Теперь режим в Тегеране как никогда раньше стоит перед вопросом: стоит ли всё же строить ядерную бомбу? «Если у них появится возможность, они сделают всё, чтобы её реализовать», заявляет берлинский эксперт по Ближнему Востоку Гидо Штайнберг:

Сообщается, что Исламская Республика показала свою слабость и уязвимость и теперь ощущает экзистенциальную угрозу. Ирану необходимо заключить мир, в противном случае, по словам Трампа, последуют «куда более мощные атаки». С подобными угрозами Трамп уже выступал в свой первый президентский срок в адрес северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Но тот остался невозмутим: его страна уже обладает ядерным оружием.

Иран — возможно, крайний случай: но вопрос ядерного сдерживания волнует сегодня и другие страны, и не только авторитарные режимы вроде тегеранского, но и демократические государства — в том числе в Европе, говорится в материале.

Напомним, Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие.