Далай-лама сделал таинственное заявление

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо сделал таинственное заявление. Накануне своего 90-летия (6 июля) он сказал, что переродиться после смерти.

Говорится: «Хотя я не проводил публичных обсуждений по этому вопросу, за последние четырнадцать лет лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, участники Специального генерального собрания, члены Центральной тибетской администрации, НПО, буддисты из Гималайского региона, Монголии, буддийских республик Российской Федерации и буддисты Азии, включая материковый Китай, написали мне с обоснованием, искренне прося, чтобы институт Далай-ламы продолжался».

Добавляется: «Я получил сообщения по различным каналам от тибетцев в Тибете с тем же призывом. В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться».

Ранее Далай-лама ответил на очень странный вопрос.