Эрдоган сделал ряд заявлений по поводу прекращения войны в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь комментирует войну в Украине. Глава государства сделал ряд важных заявлений.

Политик сказал: «Российско-украинская война превратилась в многослойный кризис, в который вовлечены не только две страны, но и глобальные игроки».

Он добавил: «Как вы знаете, наш министр иностранных дел Хакан Фидан находился в России. По итогам его встреч в Москве глава российского МИД Сергей Лавров сделал сказал, что они хотят, чтобы второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле. Таким образом, можно надеяться, что стамбульский мирный процесс начнется снова».

Политик добавил: «Мы будем продолжать стремиться к миру. Мы поддерживаем контакты как с Россией, так и с Украиной. Мы рассматриваем достигнутый нами импульс как возможность для прочного мира».

Указывается: «На каждой встрече мы напоминаем всем нашим собеседникам, что эту возможность нельзя упускать. Пока дверь открыта, мы говорим: «Давайте не будем ее закрывать».

Ранее в Кремле сообщили об угрозах в адрес семьи Мединского.