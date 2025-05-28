Обнаружено поразительное свойство дневного света

Эксперты из Оклендского университета в Новой Зеландии выявили поразительное свойство дневного света. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он усиливает способность иммунной системы бороться с инфекциями.

Ученые анализировали нейтрофилы, то есть самые многочисленные иммунные клетки, которые первыми реагируют на воспаление и уничтожают вредоносные бактерии и другие патогены.

Для наблюдения за их поведением специалисты использовали модельный организм – прозрачную разновидность пресноводной рыбки данио-рерио.

Указывается, что благодаря генетическому сходству с человеком и возможности визуализировать биологические процессы в реальном времени, эти животные стали идеальными испытуемыми.

До этого уже было установлено, что иммунный ответ достигает пика в утренние часы – в начале активной фазы жизни организма, что может быть связано с эволюционным механизмом: в дневное время вероятность столкновения с патогенами выше, и организм должен быть к этому готов.

Сейчас же исследователи сумели узнать, что в нейтрофилах действуют собственные циркадные часы – внутренний биологический механизм, чувствительный к смене дня и ночи.

Добавляется, что под воздействием дневного света эти часы активируют клетки и улучшают их способность уничтожать бактерии.

Сообщается: «Поскольку нейтрофилы – первые клетки, которые приходят в очаг воспаления, наше открытие может иметь большое значение для терапии воспалительных заболеваний».

Резюмируется, что в будущем на базе этих данных можно будет разработать новые методы лечения, направленные на усиление иммунной защиты через регулировку циркадных ритмов.

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