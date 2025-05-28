Россия готова указать в меморандуме ориентировочные сроки окончания войны

Российская Федерация (РФ) продолжает работать над проектом меморандума о полномасштабной войне в Украине. В документе могут указать «возможные сроки» заключения мирного соглашения. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, которую цитирует «Интерфакс».

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких, как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей», — рассказала чиновница.

Захарова добавила, что после подготовки меморандума — документ передадут украинской стороне. В частности, в Кремле рассчитывают на то, что Киев проводит сейчас аналогичную работу и направит Москве свои наработки.

Напомним, Путин заговорил о меморандуме с Украиной, Зеленский ответил.