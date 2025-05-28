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Новости > Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений

Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений

Александр Панько
27.05.25 15:33
282
Киев и Лондон заключили многомиллиардное соглашение о поставках вооружений

Украина и Великобритания подписали проектное соглашение по использованию сверхдоходов от замороженных российских активов в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) на вооружение и ремонт техники для Украины. Об этом сообщило Минобороны во вторник, 27 мая.

«Это финансирование имеет не только практическую, но и принципиальную ценность. Сверхдоходы с российских активов направляются на усиление украинской обороны — как ответ на агрессию и признание права Украины на защиту», — заявил первый заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Согласно соглашению, в 2025-2026 годах Украина получит $3 млрд. Средства будут направлены на:

— закупку оборонной продукции иностранного производства;

— ремонт и обслуживание военной техники;

— реализацию совместных проектов с участием украинских и международных оборонных компаний;

— закупку других критически важных материалов, включая продукцию украинского производства.

«Украинские предприятия имеют мощности на $35 млрд, но дефицит средств не позволяет использовать их в полном объеме. Поэтому привлечение сверхдоходов от замороженных российских активов станет значительным усилением для производственных и ремонтных мощностей украинского ОПК», — отметил заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Давид Алоян.

Украинская сторона выразила благодарность правительству Великобритании за предоставление этого финансового пакета и за поддержку производства вооружения в Украине.

Напомним, в Конгрессе призвали «вооружить Украину до зубов».

Тэги: Киев, Лондон, соглашение, вооружение

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