В одной из областей Украины мужчина заболел ботулизмом, съев консервированное мясо

В Ивано-Франковской области зафиксировали первый случай ботулизма в 2025-м году. Об этом информирует областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Сообщается, что отравился мужчина, который ел консервированное мясо домашнего приготовления.

Информируется, что после употребления некачественной пищи у больного появилась боль в животе, слабость, вздутие, головная боль.

Добавляется, что через два дня присоединились такие симптомы, как нарушение зрения и глотания, сухость во рту.

В итоге его госпитализировали, а врачи поставили ему диагноз ботулизм.

Сказано, что больному оказали необходимое лечение и ввели противоботулиническую сыворотку, он продолжает лечение.

Ранее в Украине зафиксирован случай ботулизма после инъекции красоты.