Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

Александр Панько
26.05.25 16:54
223
Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

Российская армия применила против Украины этой ночью наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. Это демонстрирует нежелание Российской Федерации к перемирию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

«География удара этой ночью — от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора — ударные дроны и ракеты», — написал Зеленский.

По его словам, только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и увеличивать их масштаб.

«В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на „диалог“ с ним, чем на давление», — считает президент.

Однако Зеленский считает, что, как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Ведь только благодаря силе Соединенных Штатов, Европы и других наций можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира.

«На увеличение российских ударов стоит отвечать увеличением санкций. На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня. Россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать», — подчеркнул президент.

Напомним, в Кремле цинично оправдались перед Трампом за массированные удары по Украине.

Тэги: Россия, ракетный удар, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

20.05.25 19:24

Чемпионство киевского «Динамо»: итоги от Андрея Шахова

Автор: Александр Панько

Дайджест

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT
28.04.25 10:23

Будущее человечества на непонятном языке описал ChatGPT

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.05.25 16:37

Инвесторы раскритиковали еду, которой Трамп потчевал их на своем приеме

26.05.25 15:53

В Китае создали новый материал, который может сделать «Золотой купол» Трампа бесполезным

26.05.25 15:15

В одной из областей Украины мужчина заболел ботулизмом, съев консервированное мясо

26.05.25 15:08

Украина продолжит находиться во власти непогоды

26.05.25 14:35

Омбудсмен поведал о буллинге в украинских школах

26.05.25 14:29

В Киеве десятки людей заболели гепатитом А

26.05.25 14:24

В Кремле цинично оправдались перед Трампом за массированные удары по Украине

26.05.25 13:57

Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях

26.05.25 13:42

Германия срочно перевооружается: Россия накопит силы для войны с НАТО к 2029 году

26.05.25 10:16

В Конгрессе призвали «вооружить Украину до зубов»

26.05.25 09:31

Трамп признал, что Путин сошел с ума

23.05.25 16:53

Украина и РФ завершили обмен пленными, — Трамп

23.05.25 13:24

В Украине усилили мобилизационные меры. Названа причина

23.05.25 12:56

В Украине до конца года откроется 180 подземных школ

23.05.25 10:16

В МИД отреагировали на очередное заявление Путина о буферной зоне

23.05.25 09:47

Залужный сделал резонансное заявление о границах 1991 года

22.05.25 14:34

Сенат США готов одобрить жесткие санкции. Путину дали несколько дней

22.05.25 11:47

Стало известно, когда в Ватикане пройдет новый раунд переговоров между Украиной и РФ

22.05.25 09:22

СМИ узнали новые детали убийства Портнова

22.05.25 09:13

Трамп дал Европе понять, что «убежден в победе России» в войне, — Bloomberg

22.05.25 09:22

СМИ узнали новые детали убийства Портнова

21.05.25 14:29

В Николаевской области женщина и ребенок подорвались на гранате

20.05.25 12:40

Датчане выяснили, как облегчить хронические боли

20.05.25 16:33

Обнаружена неожиданная польза десертов

22.05.25 16:17

Американцы придумали, как продлить свежесть овощей и фруктов

20.05.25 06:07

Ученые обучили роботов кое-чему жуткому

20.05.25 01:06

Трамп отчитался о своем телефонном разговоре с Путиным перед Зеленским

20.05.25 13:50

Китайцы вызвали… искусственный дождь

20.05.25 07:21

Впервые в истории: американцы пересадили мочевой пузырь человеку

Фото и Видео
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Опубликовано видео яркого извержения вулкана на Гавайях
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
Появилось видео, как Макрон получил по лицу от своей жены
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
В Киеве женщина открыла стрельбу по дверям многоэтажки
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Путин приказал создать «буферную зону» на границе
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Эпичный пожар в Индии оборвал немало жизней – появилось видео
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
Трамп сказал, когда встретится с Путиным
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
На церемонии открытия «Евровидения-2025» произошел скандал
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
Си Цзиньпин и Путин начали переговоры в Кремле
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди