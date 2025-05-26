Зеленский раскрыл детали рекордной атаки РФ по Украине

Российская армия применила против Украины этой ночью наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. Это демонстрирует нежелание Российской Федерации к перемирию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Telegram.

«География удара этой ночью — от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковской области до Одесской. И это была уже третья ночь комбинированного российского террора — ударные дроны и ракеты», — написал Зеленский.

По его словам, только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и увеличивать их масштаб.

«В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на „диалог“ с ним, чем на давление», — считает президент.

Однако Зеленский считает, что, как и любого преступника, Россию можно поставить в рамки только силой. Ведь только благодаря силе Соединенных Штатов, Европы и других наций можно достичь полного прекращения этих ударов и реального мира.

«На увеличение российских ударов стоит отвечать увеличением санкций. На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня. Россия должна завершить эту свою войну. А чтобы это произошло, надо лишить ресурсов их желание воевать», — подчеркнул президент.

Напомним, в Кремле цинично оправдались перед Трампом за массированные удары по Украине.