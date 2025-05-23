Украина и РФ завершили обмен пленными, — Трамп

Украина и Россия провели «большой» обмен пленными. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в пятницу, 23 мая.

«Только что между Россией и Украиной был завершен большой обмен пленными. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому?», — написал он.

Дональд Трамп не уточнил, о каком именно обмене пленными идет речь. Но, скорее всего, речь идет об обмене в формате «1000 на 1000», о котором удалось договориться на прошлой неделе в Стамбуле.

Напомним, появилось видео допроса двух китайских пленных.