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Новости > Американцы массово бросились получать британское гражданство

Американцы массово бросились получать британское гражданство

Александр Панько
23.05.25 16:13
196
Американцы массово бросились получать британское гражданство

Американцы активно подают заявки на получение британского гражданства. Об этом пишет издание Financial Times.

В публикации сказано: «Число заявлений на получение британского гражданства в США достигло рекордного уровня за первые несколько месяцев президентства Дональда Трампа, в то время как иммиграционные юристы сообщают о всплеске числа американцев, желающих переехать в Великобританию».

Так, как информируется, что за первые три месяца этого года заявки уже подали более 1 930 граждан США, что является самым высоким показателем с начала ведения учета и на 12% больше, чем в предыдущем квартале.

Кроме этого, по словам одного из иммиграционных юристов, причиной этому являются «страх, разочарование и финансовая безопасность».

Ранее мы писали, что Трамп хочет повысить налоги для толстосумов.

Тэги: США, Великобритания, мир

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