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Новости > В Минсоцполитики рассказали о важных изменениях для пенсионеров с оккупированных территорий и ВПЛ

В Минсоцполитики рассказали о важных изменениях для пенсионеров с оккупированных территорий и ВПЛ

Агата Кловская
22.05.25 16:51
52
В Минсоцполитики рассказали о важных изменениях для пенсионеров с оккупированных территорий и ВПЛ

В Украине реализовали ряд важных изменений для упрощения получения пенсий и прохождения физической идентификации. Это касается граждан, выехавших с временно оккупированных территорий (ВОТ) и проживающих на подконтрольной Украине территории, украинцев, проживающих непосредственно на ВОТ, и тех, кто временно находится за рубежом.

Как сообщили в Минсоцполитики, эти шаги являются ответом на вызовы военного положения и направлены на обеспечение бесперебойных выплат.

Одно из ключевых изменений — расширение возможностей получения пенсий для граждан, выехавших с временно оккупированных территорий и проживающих на подконтрольной Украине территории или которые остаются на ВОТ. Отныне они могут получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в «Ощадбанке». Это касается всех получателей пенсий, независимо от даты перемещения или наличия справки ВПЛ.

«Получать пенсию можно в любом уполномоченном банке на территории Украины или в отделении Укрпочты/с доставкой на дом. Сменить банк можно одним из способов: лично в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, или подав заявление в новом банке», — говорится в сообщении.

Для пенсионеров, проживающих на ВОТ или временно находящихся за рубежом, есть дополнительные условия:

— ежегодно проходить физическую идентификацию (процедуру установления личности получателя пенсии) до 31 декабря;

— осуществлять расходные операции с использованием банковской карты пенсионного счета минимум раз в полгода.

В министерстве отметили, что для пенсионеров, которые выехали с временно оккупированных территорий или остаются на ВОТ, обязательно нужно сообщить Пенсионный фонд Украины о том, что они не получают пенсию от Российской Федерации. Это осуществляется в заявлении о назначении (возобновлении, продлении) выплаты пенсии или в заявлении в произвольной форме.

Напомним, озвучено нынешнее число пенсионеров в Украине.

Тэги: Украина, пенсионеры

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