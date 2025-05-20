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Новости > Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против РФ

Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против РФ

Александр Панько
20.05.25 14:33
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Евросоюз одобрил 17-й пакет санкций против РФ

ЕС одобрил 17-й пакет санкционных ограничений против России. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в соцсети X во вторник, 20 мая.

По её словам, этот пакет направлен против почти 200 кораблей «теневого флота» Москвы.

«Новые меры также касаются гибридных угроз и прав человека. Мы готовим ещё больше санкций против России. Чем дольше Россия ведёт войну, тем жёстче будет наш ответ», — написала Каллас.

Также сегодня на брифинге Кая Каллас заверила, что Европа усилит давление на РФ, чтобы она захотела мира. В рамках заседания во вторник будет рассмотрен отчёт разведки о том, «насколько хорошо чувствует себя экономика России».

«Мы слышим, что они доходят до того момента, когда им фактически придётся полагаться на цепочку поставок. Так что эффект от санкций будет ещё больше в ближайшие месяцы», — заверила глава дипломатии ЕС.

По словам Каллас, из отчёта разведки о состоянии российской экономики следует, что санкции работают.

«Россияне хотят, чтобы мы думали, что санкции не работают, что они вредят вам больше, чем нам. Это неправда», — сказала она.

А отвечая на вопрос, не считает ли она, что президент США Дональд Трамп «слишком снисходителен к России», Каллас напомнила, что, согласно заявлениям Белого дома, если РФ не согласится на безусловное прекращение огня, то «будут решительные действия».

«И это то, что мы хотим видеть от всех сторон, которые заявили, что будут действовать соответственно. Конечно, с европейской стороны у нас есть заявления 27 стран о том, что если Россия не согласится, то мы будем оказывать большее давление. Так что мы продолжим это делать», — резюмировала Каллас.

Напомним, США пригрозили России жесткими санкциями.

Тэги: Евросоюз, Россия, санкции

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