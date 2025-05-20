Обнаружена неожиданная польза десертов

Эксперты из университета Иллинойса в США выяснили кое-что весьма неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, как оказалось, включение десертов в рацион питания может быть эффективной стратегией для долгосрочного контроля веса.

Опыт длился два года.

Добровольцы, которые позволяли себе небольшие порции желанных продуктов, потеряли в среднем 7,9% веса за первый год.

Добавляется, что их тяга к сладкому и жирному постепенно снижалась по мере уменьшения массы тела.

Примечательно, что данный эффект сохранялся даже в фазе поддержания веса.

Информируется, что ярким был контраст между группами подопытных: те, кто терял более 5% веса, демонстрировали устойчивое снижение тяги, тогда как остальные продолжали бороться с постоянными срывами.

Специалисты использовали специальный цифровой инструмент, который визуализировал баланс белков, клетчатки и калорий в их питании.

Важным элементом стратегии было плановое включение небольших порций любимых продуктов в сбалансированные приемы пищи.

Указывается, что для объективного контроля результатов участники ежедневно взвешивались на так называемых умных весах, автоматически передававших данные исследователям.

Резюмируется: «Запреты создают порочный круг борьбы с собой. Наши данные доказывают, что умеренное включение запретных продуктов в рацион помогает избежать срывов».

Ранее кардиолог назвала лакомство для здоровья сердца.